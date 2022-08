Dropbox schlägt Alarm: 22-Jähriger in Günzburg wegen Kinderpornos angeklagt

Plus Eine US-Organisation bringt einem 22-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Günzburg die Anklage wegen Kinderpornos ein. Welche Strafe er kassiert.

Eine amerikanische Organisation sorgt dafür, dass auch in Deutschland die Besitzer kinderpornografischer Fotos und Videos von der Justiz verfolgt werden. Mit einer ganzen Welle derartiger Verfahren rechnet der Günzburger Amtsgerichtsdirektor Walter Henle. Er verhandelte als Jugendrichter gegen einen 22-jährigen Angeklagten, der für seine kriminellen Delikte zur Geldstrafe verurteilt wurde, außerdem zum Drogenscreening muss und psychologische Beratung absolvieren soll.