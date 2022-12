22-Jähriger wird von Böller im Günzburger Hofgarten verletzt

Jugendliche zünden am Donnerstagabend im Günzburger Hofgarten Böller. Ein Mann will einschreiten und wird verletzt. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall im Hofgarten in Günzburg wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Demnach zündeten Jugendliche am Donnerstagabend gegen 19 Uhr im Bereich des Forums am Hofgarten verbotenerweise sogenannte „Silvesterböller“. Ein 22-Jähriger wollte die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Als er zu ihnen ging, detonierte in einer Entfernung von etwa zehn Metern einer dieser Böller. Der Böller war nicht auf den Mann geworfen worden. Nach dem Knall verspürte der Mann ein Pfeifen im Ohr.

Jugendliche werden im Günzburger Hofgarten festgenommen

Alarmierte Streifenbesatzungen durchsuchten das Areal und nahmen vier Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren fest, die verbotenerweise Feuerwerkskörper mit sich führten. Diese Feuerwerkskörper stellten die Einsatzkräfte sicher. Gegen die Jugendlichen wurden Bußgeldverfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehörten diese vier Jugendlichen nicht zu der Gruppe, auf die der 22-Jährige aufmerksam geworden ist. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes sind jedoch noch weitere Ermittlungen erforderlich. Zeugen, die den Vorgang mit dem 22-Jährigen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)