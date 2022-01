23-Jähriger handelt mit Drogen und besorgt sich Falschgeld

Plus Ein junger Mann stand wegen Drogenhandel und Falschgeld vor dem Amtsgericht Günzburg. Warum die Rolle eines V-Manns vom Verteidiger als fragwürdig eingestuft wird.

Drogenkriminalität und Falschgeld - diese Verbrechen hätten einen 23-Jährigen fast hinter Gitter gebracht. Doch der junge Mann, dem die Polizei durch einen Vertrauens-Mann auf die Spur kam, kam mit einer Bewährungsstrafe davon, weil er geständig war. Verteidiger Manfred Gnjidic ( Ulm) kritisierte im Prozess des Günzburger Schöffengerichts die Ermittlungen und die Rolle des V-Manns.