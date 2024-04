23-Jähriger ohne Führerschein auf der B16 erwischt

Auf der B16 ging den Günzburger Verkehrspolizisten am Sonntagabend ein junger Mann ins Netz, der ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war.

Polizisten der Günzburger Polizeiinspektion kontrollierten am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr einen Autofahrer auf der B 16 in Fahrtrichtung Günzburg. Die Streifenbeamten fragten den 23-jährigen Fahrer nach der Zulassungsbescheinigung und der Fahrerlaubnis. Die Zulassungsbescheinigung konnte der 23-Jährige laut Polizeiangaben zwar vorzeigen, bezüglich der Fahrerlaubnis traf er allerdings widersprüchliche Aussagen. Die weitere Prüfung erhärtete den Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)