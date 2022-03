Günzburg

vor 48 Min.

25 Jahre Raphael Hospiz Verein Günzburg: Vieles hat sich geändert

Plus Der Tod gehört zum Leben dazu – der Günzburger Hospizverein besteht seit 25 Jahren. Was der Verein alles leistet und warum der Vorsitzende von einem Desaster spricht.

Von Sandra Kraus

Sein 25-jähriges Bestehen feiert dieses Jahr der Raphael Hospiz Verein Günzburg. Seine Aufgabe ist es Menschen im nördlichen Landkreis eine würdevolle, selbstbestimmte und nach Möglichkeit beschwerdefreie letzte Lebensphase zu ermöglichen. Der Abschied soll für Patient und Familie als wertvoller und trostreicher Teil des Lebens gelingen. Um in der Trauer nicht allein zu sein, bietet der Hospizverein zusätzlich Trauerbegleitung an. Rund 2300 Personen konnten durch den Einsatz von Ehrenamtlichen seit der Vereinsgründung am 12. November 1997 auf ihrem letzten Weg begleitet werden. 80 Gründungsmitglieder zählte der Verein, heute sind es über 600.

