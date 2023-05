25 Tageszeitungen von Kiosk entwendet

Ein Unbekannter hat Zeitungen, die vor der Tür des Kiosks am Bahnhof abgelegt waren, mitgenommen. Wo die Exemplare später wiedergefunden wurden.

Ein Unbekannter hat vor dem Kiosk am Bahnhof 25 Tageszeitungen entwendet. Die Zeitungen wurden laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag angeliefert und vor der Tür abgelegt. Bei Ladenöffnung wurde das Fehlen bemerkt. Gefunden wurden die Zeitungen dann in der Unterführung zu den Gleisen, wo sie der Täter verteilt hatte. Alle Exemplare wurden der Polizei zufolge so beschädigt, dass sie unverkäuflich waren. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 entgegen. (AZ)