26 Jugendliche haben den Abschluss an der Montessori-Schule Günzburg

26 Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule in Günzburg wurden am Freitag bei einer feierlichen Andacht die Abschluss-Zeugnisse zum Mittelschulabschluss, Qualifizierenden Mittelschulabschluss und Mittleren Bildungsabschluss überreicht. In einer rauschenden Ballnacht wollen die Absolventinnen und Absolventen das erfolgreiche Schuljahr beenden und ihr Können auf dem Parkett zeigen, das sie in den letzten Schultagen mit ihrem Tanzlehrer Thomas Baur erworben haben. (AZ)