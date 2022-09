27 Autos wurden in der Parkstraße zerkratzt

Ein Unbekannter hat eine Spur der Verwüstung gezogen und Dutzende von Autos beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist enorm.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der Parkstraße insgesamt 27 Fahrzeuge, die dort geparkt waren, von einem unbekannten Täter zerkratzt worden. Die Polizei schätzt den bislang bekannten Sachschaden an den Pkws auf etwa 14.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)