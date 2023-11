27-jähriger Autofahrer ist in Günzburg unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Polizei hält in Günzburg einen 27-jährigen Verkehrsteilnehmer an, der unter dem Einfluss von Drogen unterwegs ist. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Beamte der Polizeiinspektion Günzburg kontrollierten am Sonntagabend einen 27-jährigen Autofahrer. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, stellte die Streifenbesatzung bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Günzburg. (AZ)