27-Jähriger kugelt sich bei Kajak-Unfall auf der Donau die Schulter aus

Bei einem Kajak-Unfall auf der Donau bei Günzburg hat sich ein 27-Jähriger verletzt. Laut Polizei befuhren er und sein 21-jähriger Begleiter am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr die Donau gemeinsam in einem Kajak. Der 27-Jährige blieb dabei mit seinem Paddel an einem Baumstamm hängen, sodass das Kajak kenterte. Der Mann kugelte sich hierbei die Schulter aus. Zur Rettung der Verunfallten war die Feuerwehr Günzburg im Einsatz. Der 27-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, der 21-Jährige blieb unverletzt. Die Bergung des Kajaks erfolgt in den nächsten Tagen. (AZ)

