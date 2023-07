27-Jähriger wird in Günzburg krankenhausreif geschlagen

Die Polizei sucht nach Zeugen für eine Tat, die sich in der Nacht auf Sonntag in Günzburg ereignete. Zwei Männer schlugen einen Mann ins Gesicht.

Von zwei unbekannten Männern wurde in der Nacht auf Sonntag ein 27-Jähriger so stark ins Gesicht geschlagen, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntag kurz nach Mitternacht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)