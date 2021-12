28-Jähriger Autofahrer ohne Führerschein beschädigt Tankstelle

Ein kleiner Verkehrsunfall überführt in Günzburg einen jungen Mann, der eigentlich gar nicht fahren durfte. Das wird wohl eine Weile so bleiben.

Ein 28-jähriger Autofahrer streifte laut Polizei am Mittwochvormittag in der Schlachthausstraße in Günzburg mit seinem Wagen die Hauswand eines Tankstellengebäudes. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 1800 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es dem Unfallverursacher untersagt war, im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug zu führen.

Bei Unfall in Günzburg erwischt: 28-Jähriger durfte gar nicht fahren

Gegen den 28-Jährigen leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)