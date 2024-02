30-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der A8

Auf der Autobahn A8 auf Höhe Günzburg haben Polizeibeamte einen Mann kontrolliert, der keinen Führerschein besitzt. Doch das ist nicht der einzige Verstoß gewesen.

Bei einer Kontrolle auf der A8 bei Günzburg haben Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg am Sonntagnachmittag einen 30-Jährigen erwischt, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Laut Polizei stellte sich während der Überprüfung stellte heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Dies gab er sofort gegenüber den Beamten zu. Des Weiteren schöpften die Polizisten den Verdacht, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss steht. Auch hier gab der 30-Jährige zu, am Vormittag einen Joint geraucht zu haben. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Den Autofahrer erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

Lesen Sie dazu auch