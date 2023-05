30-Jähriger nimmt Heranwachsenden in Schwitzkasten wegen Zigaretten

Eine Gruppe Heranwachsender wird von einem Mann in Günzburg wegen Zigaretten angesprochen. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen.

Eine heranwachsende Personengruppe befand sich am Samstag gegen 20.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße. Die Gruppe wurde von einem 30-jährigen Mann auf eine Zigarette angesprochen. Der Mann ging laut Polizei zwei Personen der Gruppe körperlich an. Nachdem einer der Geschädigten von dem Täter in den Schwitzkasten genommen und auf einen geparkten Wagen gedrückt wurde, händigte das Opfer dem Beschuldigten eine Schachtel Zigaretten aus. Der Beschuldigte konnte von zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Günzburg vor Ort angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes sowie versuchter Körperverletzung eingeleitet. Nach der polizeilichen Aufnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0 in Verbindung setzen. (AZ)