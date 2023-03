33-Jähriger wird bei Unfall in Günzburg leicht verletzt

Ein Autofahrer missachtet laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 33-Jährigen in der Wilhelm-Maybach-Straße. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein 40-Jähriger ist am Donnerstag gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto von der Wilhelm-Maybach-Straße nach links in Richtung Zubringer zur Bundesstraße 16 abgebogen. Wie die Polizei berichtet, missachtete er die Vorfahrt eines auf der Wilhelm-Maybach-Straße entgegenkommenden Pkw, der von einem 33-Jährigen gefahren wurde. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro, teilt die Polizei weiter mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch