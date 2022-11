35-Jähriger verursacht Verkehrsunfall in Günzburg

Ein 35-jähriger Autofahrer fährt auf Höhe der Polizeiinspektion in Günzburg aus Unachtsamkeit auf ein vorausfahrendes Auto auf.

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag auf Höhe der Polizeiinspektion in Günzburg aus Unachtsamkeit auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, welches von einem 63-Jährigen gefahren wurde. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 8000 Euro. (AZ)