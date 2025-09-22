35 Jahre Deutsche Einheit: Fotoausstellung von Daniel Biskup im Landratsamt

Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit präsentiert das Landratsamt Günzburg in seiner Außenstelle in der Dillinger Straße 21 eine besondere Fotoausstellung des renommierten Fotografen Daniel Biskup. Die Ausstellung wird am Samstag, 27. September, um 16 Uhr von Bundesminister a.D. Dr. Theo Waigel feierlich eröffnet.

Daniel Biskup zählt zu den bedeutendsten deutschen Fotojournalisten. In den Jahren des politischen Umbruchs 1989/90 begleitete er mit seiner Kamera das historische Geschehen. Seine Fotografien dokumentieren nicht nur die großen Momente der Wendezeit, sondern auch das Alltägliche und Persönliche – die Freude, die Unsicherheit und die Hoffnungen der Menschen. Damit gelingt es ihm, Geschichte aus einer eindrucksvollen menschlichen Perspektive sichtbar zu machen.

„Die Deutsche Einheit ist ein Glücksfall unserer Geschichte. Sie war und bleibt eine Errungenschaft, die es wert ist, immer wieder ins Bewusstsein gerückt zu werden“, betont Landrat Hans Reichhart. „Wir freuen uns sehr, dass Daniel Biskup mit seinen eindrucksvollen Bildern diesen wichtigen Jahrestag im Landratsamt Günzburg würdigt.“

Die Ausstellung kann bis zum 31. Oktober 2025 während der regulären Öffnungszeiten im Foyer der Außenstelle Dillinger Straße 21 besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. (AZ)