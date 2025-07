35 Jahre im Stadtrat: OB Jauernig ehrt Angelika Fischer

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig nutzte die zurückliegende Stadtratssitzung im Forum am Hofgarten, um das langjährige Mitglied des Günzburger Gremiums, Angelika Fischer, zu ehren. Auch nach dreieinhalb Jahrzehnten im Stadtrat ist ihr Engagement zum Wohle der Stadt ungebrochen.

Eingangs seiner Rede lobte Gerhard Jauernig Angelika Fischers große Erfahrung in Verbindung mit ihrem Netzwerk und dem „scheinbar unendlichen inneren Antrieb“, der die Arbeit des Günzburger Kommunalparlaments enorm geprägt hat. Seit 1990 ist Angelika Fischer für die Günzburger Bürgerliste (GBL) als Stadträtin in Günzburg aktiv, zwölf Jahre davon war sie Dritte Bürgermeisterin.

Ehrung für Angelika Fischer: 35 Jahre engagierte Kommunalpolitik in Günzburg

Eine Vielzahl an Ämtern hat die Fraktionsvorsitzende der GBL/Grüne inne, so ist sie momentan unter anderem Mitglied im Hauptausschuss, im Haushaltsausschuss sowie im Bau- und Umweltausschuss. 2021 wurde Angelika Fischer mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze des Freistaats Bayern ausgezeichnet, sie erhielt 2005 das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für ihr Engagement im Tierschutz und 2008 die Kommunale Dankurkunde. Als Kreisrätin und eine der Stellvertreterinnen des Landrats, ist sie zugleich landkreisweit politisch aktiv.

„Liebe Angelika, wenn Günzburg heute als wachsende, zukunftsfähige und lebenswerte Große Kreisstadt auf eine positive Entwicklung in den letzten 35 Jahren zurückblickt, so hast Du dazu vieles beigetragen“, bedankte sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei Angelika Fischer und wünschte ihr weiterhin Freude an der kommunalpolitischen Arbeit. (AZ)