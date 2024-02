36-Jähriger fährt in Günzburg unter Alkohol- und Drogeneinfluss E-Scooter

Bei einer Verkehrskontrolle erwischen die Beamten in Günzburg einen Mann auf dem E-Scooter, der Alkohol getrunken und Dorgen genommen hat. Das hat Folgen.

Die Polizei hat am frühen Sonntagnachmittag in Günzburg einen E-Scooter-Fahrer erwischt, der zuvor Drogen genommen und Alkohol getrunken hatte. Die Beamten stellten gegen 14 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle "Auf dem Gries" beim 36-jährigen Fahrer des E-Scooters drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Bei der Überprüfung bestätigte sich ebenfalls der Verdacht, dass der Mann zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Daher ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung muss der 36-Jährigen nun mit einem Bußgeld, sowie einem Fahrverbot rechnen (AZ)

