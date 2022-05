37-Jähriger nach Diebstahl in Burgau zu Bußgeld verurteilt

Plus Vor dem Amtsgericht in Günzburg stellt sich die Frage, ob ein 37-Jähriger aus Hunger gestohlen hat. Es ist seine letzte Chance, sich zu bewähren.

Zwei Sonnenbrillen, eine Dose Fanta, eine Flasche Gin, zwei Flaschen Magenbitter, zwei Packungen Fingerpflaster, vier Packungen Bergkäse, zwei Packungen Tafelspitz sowie vier Packungen Rumpsteak. Die Liste des Diebesguts liest sich wie ein skurriler Wocheneinkauf. Im Mai 2021 entwendete ein 37-Jähriger aus Ulm gemeinsam mit einem weiteren Mittäter Diebesgut in Höhe von 102,89 Euro aus einem Discounter in Burgau. Nun stand der Slowake vor dem Amtsgericht Günzburg.