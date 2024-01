Tötungsdelikt in Günzburg: 39-jährige Frau stammt aus dem Ausland

Am Sonntag soll ein Mann in seiner Wohnung in Günzburg eine Frau umgebracht haben. Jetzt informiert die Kripo Neu-Ulm: Das 39-jährige Opfer stammt "aus dem benachbarten Ausland".

Seit Sonntagmittag ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm im Rahmen eines Tötungsdelikts. Bei der Einsatzzentrale der Polizei hatte sich am Sonntagvormittag eine Frau gemeldet und mitgeteilt, dass ein 39-Jähriger damit gedroht hatte, sich das Leben zu nehmen. Die Mitteilerin gab ferner an, dass der Mann auch geäußert hätte, jemanden umgebracht zu haben. Am Wohnanwesen des 39-jährigen Mannes fanden Polizeibeamte tatsächlich eine verstorbene Frau. Nach den ersten Erkenntnissen wurde die ebenfalls 39-jährige Frau getötet, berichtete die Polizei am Sonntagabend. Die Rechtsmedizin Ulm wurde hinzugezogen. Zwischenzeitlich konnte das Opfer identifiziert werden.

Hierbei handelt es sich um eine aus dem benachbarten Ausland stammende, 39-jährige Frau, teilt die Kripo Neu-Ulm am Dienstagmittag mit. In welcher Beziehung die beiden Personen zueinander standen, ist unter anderem Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zu den genauen Tatumständen können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, da die Ermittler nach wie vor mit Hochdruck daran arbeiten, alle vorliegenden Beweismittel auszuwerten. Umfangreiche Suchmaßnahmen im Umfeld des Tatorts, also der Wohnung des Mannes, fanden bereits statt. Neben einer großflächigen Absuche der Günzburger Innenstadt durch Kräfte einer Einsatzhundertschaft aus München wurde ein Teilbereich der Günz durch Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach Beweismitteln abgesucht. In den nächsten Tagen sind weitere Suchmaßnahmen mit Diensthunden geplant, berichten die Kripo-Beamten.

Tötungsdelikt in Günzburg: Kripo Neu-Ulm ermittelt

Noch am Sonntag trafen die Beamten im Rahmen der Fahndung den 39-jährigen Tatverdächtigen in Günzburg an und nahmen ihn vorläufig fest. Er wird zudem aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes fachkundig betreut, so die Polizei. Der Tatverdächtige wurde am Montag der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die eine Untersuchungshaft anordnete. Beamte brachten den Beschuldigten anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes Memmingen. Auch die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen war mit Vertretern am Tatort. (AZ)

Lesen Sie dazu auch