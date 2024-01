39-Jähriger soll in Günzburg eine Frau getötet haben

Ein Mann droht in Günzburg sich umzubringen. Außerdem gibt er an, einen Menschen getötet zu haben. In der Wohnung findet die Polizei eine tote Frau.

Die Polizei ermittelt in Günzburg nach einem Tötungsdelikt. Bei der Einsatzzentrale hatte sich am Sonntagvormittag eine Frau gemeldet und mitgeteilt, dass ein 39-Jähriger damit gedroht hatte, sich das Leben zu nehmen. Die Mitteilerin gab ferner an, dass der Mann auch geäußert hätte, jemanden umgebracht zu haben.

Am Wohnanwesen des 39-jährigen Mannes fanden Polizeibeamte tatsächlich eine verstorbene Frau. Nach den bisherigen ersten Erkenntnissen wurde die ebenfalls 39-jährige Frau getötet, berichtete die Polizei am Sonntagabend. Den 39-jährigen Tatverdächtigen trafen die Beamten im Rahmen der Fahndung in Günzburg an und nahmen ihn vorläufig fest. Er wird zudem aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes fachkundig betreut, so die Polizei.

Tötungsdelikt in Günzburg: Polizei ermittelt

Nachdem sich zunächst die Polizeiinspektion Günzburg um den Fall gekümmert hatte, hat mittlerweile die Kripo Neu-Ulm mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes Memmingen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Rechtsmedizin Ulm wurde ebenfalls bereits hinzugezogen. Neben zahlreichen eigenen Einsatzkräften trafen zwischenzeitlich auch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums München zur Unterstützung bei Suchmaßnahmen und ersten Befragungen im Umfeld ein. Auch die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen war mit Vertretern vor Ort.

Die Hintergründe des Vorfalles sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, mehr Informationen konnte die Polizei am Sonntagabend noch nicht publik machen. Die Kripo Neu-Ulm hat zur Bearbeitung des Falles eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. (AZ)