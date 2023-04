Günzburg

44-Jährige bringt Ex-Mann wegen angeblicher Entführung fast ins Gefängnis

An einem Waldweg am Rand von Krumbach soll die Frau vor ihrem Mann geflüchtet sein. Doch die Geschichte war erfunden.

Plus Die Krumbacher Mutter kommt wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat glimpflich davon. Ihre Taten setzten umfangreiche Ermittlungen in Gang.

Von Wolfgang Kahler

Was sich im Dezember 2021 in Krumbach abgespielt haben soll, hätte das Zeug zu einem Beziehungskrimi. Sie sei von ihrem Ex-Mann entführt und verletzt worden, behauptete eine 44-Jährige. Das setzte eine gewaltige Ermittlungsmaschinerie in Gang.

Gegen den mutmaßlichen Täter erging Haftbefehl. Doch dann stellte sich heraus: Das Verbrechen war nur vorgetäuscht. Wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat wurde die dreifache Mutter angeklagt und kassierte eine Haftstrafe auf Bewährung.

