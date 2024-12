45-Jähriger randaliert erst in der Tankstelle und danach bei der Polizei

Mehrere Polizeibeamte waren notwendig, um einen 45 Jahre alten Mann in den Griff zu bekommen, der zunächst durch sein Verhalten in einer Tankstelle in Günzburg aufgefallen war. Der Mann hatte am Sonntag gegen 19.20 Uhr die Tankstelle im Bereich der Lochfelbenstraße betreten. Er nahm sich einen Schokoriegel aus einem Regal und aß diesen, berichtet die Polizei. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an und sagte ihm, dass er den Riegel bezahlen müsse. Hierauf nahm der 45-Jährige eine Flasche Wein aus dem Regal und warf diese zu Boden. Die Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund des unberechenbaren Verhaltens des Mannes nahmen die Beamten ihn zunächst in Gewahrsam. Auf der Dienststelle griff der 45-Jährige auf dem Weg in die Gewahrsamszelle nach der Schusswaffe eines Beamten und versuchte, ihm diese aus dem Holster zu entreißen. Mehrere Beamten brachten den Beschuldigten daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Durch die Widerstandshandlungen des Mannes verletzten sich zwei Beamte leicht. (AZ)

