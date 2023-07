Günzburg

16:54 Uhr

47 Jugendliche haben den Realschulabschluss in der Tasche

Für 47 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen wurde der rote Teppich an der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg ausgerollt. „Mit dem Realschulabschluss in den Händen haben die Jugendlichen hervorragende Perspektiven für ihre Zukunft", so Schulleiter Oliver Wahl. Jahrgangsbeste waren Alina Riemer (1,50), Diana Blaich (1,67) und Sascha Jovetic (1,73). (AZ)

