4700 Euro erlaufen die Maria-Ward-Realschülerinnen und Schüler

Laufen für einen guten Zweck: An der Günzburger Maria-Ward-Realschule kamen so 4700 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammen.

Die Not der in Deutschland ankommenden Menschen aus der Ukraine ist groß und überall fehlt es an Gegenständen, die das Ankommen und Leben in der neuen Umgebung erleichtern. Aus diesem Grund haben die Schülerinnen und Schüler der Maria-Ward-Realschule Günzburg im Rahmen des Sportunterrichts einen Spendenlauf durchgeführt. Dabei erzielten sie die stolze Summe von 4.700,00€.

Schulleiter Josef Sumser ist allen Läuferinnen und Läufern sehr dankbar: „Durch derartige Aktionen bezeugen wir unsere Solidarität mit den Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Gleichzeitig gelingt es uns, das Erbe Maria Wards in die heutige Zeit zu transportieren und ein lebhaftes Zeugnis des Glaubens zu geben“. Im Rahmen einer kleinen Feier übergab er zusammen mit Schülersprecher Altan Tek und dem Vertreter der Fachschaft Sport, Michael Grötzinger, den Spendenscheck an die Provinzleiterin der Dillinger Franziskanerinnen, Schwester Martina Schmidt. Seit vielen Jahren steht die Schule in enger Verbindung mit dem Orden und so lag es nahe, die Schwestern, die in ihren Räumlichkeiten Schutzsuchende aus der Ukraine beherbergen, zu unterstützen. (AZ)