48-Jähriger will mehrere Taschen im Waldbad Günzburg klauen

Als zwei Personen von der Liegewiese in das Becken des Waldbads Günzburg gehen, versucht ein 48-Jähriger, deren Taschen zu stehlen. Doch er wird erwischt.

Im Waldbad in Günzburg ist es am Pfingstmontag gegen 15 Uhr zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Die Geschädigten sollen in das Schwimmbecken gegangen sein und ihre Taschen auf der Liegewiese zurückgelassen haben. Diese Gelegenheit nutzte ein 48-Jähriger, indem er sich laut Polizeibericht beide Taschen nahm und mit diesen in Richtung Ausgang lief.

Der Täter im Freibad in Günzburg bekommt nun eine Anzeige

Die Geschädigten konnten den Diebstahl vom Schwimmbecken aus beobachten, stellten den Dieb und hielten diesen bis zum Eintreffen der Streife fest. Dem Täter wurde ein Hausverbot für das Bad erteilt und ein Platzverweis durch die Polizei ausgesprochen. Ihn erwartet zudem eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls. (AZ)