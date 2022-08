49-Jährigem kann Verbreitung von Kinderpornos nicht nachgewiesen werden

Vom Smartphone verschickte strafbare kinderpornografische Videos bringen einen 49-jährigen Mann vor Gericht. Die Beweislage ist aber schwierig.

Wer beim Umgang mit sozialen Medien gegen das Gesetz verstößt, muss mit erheblichen juristischen Folgen rechnen. Vom Smartphone eines fast 50-jährigen Pakistani waren über den Messengerdienst Facebook Videos mit kinderpornografischen Inhalten gepostet worden. Weil ihm dieses Delikt jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, wurde das Verfahren vom Amtsgericht eingestellt.

Der Angeklagte muss einen Strafbefehl zahlen

„Er war es nicht, er macht so etwas nicht“, sagte Georg Mayer in der Verhandlung. Der Nersinger Anwalt wies die Vorwürfe der Staatsanwalt gegen seinen Mandanten zurück. Der 49-Jährige soll von seiner Asylbewerberunterkunft in Günzburg aus im vergangenen Jahr mehrfach Videos mit eindeutig strafbarem Inhalt über den Messengerdienst Facebook verschickt haben. Darunter laut Anklage Darstellungen von unter 14 Jahre alten Buben bei Sexualkontakten. Der aus Pakistan stammende Vater zweier Kinder könne weder lesen noch schreiben und kenne sich nicht mit dem Internet aus, wie ein Dolmetscher übersetzte.

Über eine halbstaatliche US-amerikanische Behörde waren die Videos festgestellt und der Besitzer des Handys über die Internet-Adresse ermittelt worden, wie ein Beamter der Neu-Ulmer Kripo als Zeuge aussagte. Bei einer Durchsuchung im August 2021 wurde das Smartphone des Angeklagten entdeckt und sichergestellt.

Verbreitung von Kinderpornos: Verfahren wird eingestellt

Doch so einfach lag die Beweislage nicht: Weder auf dem Handy noch auf dem Facebook-Account waren strafbare Videos zu finden, so der Zeuge. Den Account habe einer seiner Landsleute als Mitbewohner des Asylheimes eingerichtet, sagte der Pakistani, und dieser habe zusammen mit einem weiteren Bewohner das Handy mehrfach benutzt. Dazu konnte er auch mit dem Passwort auf den Messengerdienst zugreifen.

Wozu der Angeklagte überhaupt solch einen Account nutze, wenn er weder lesen noch schreiben könne, fragte Richterin Julia Lang: Er stehe damit in Verbindung mit seiner Familie in seinem Heimatland und bekomme von dort Fotos und Videos von seinen Kindern geschickt. Angesichts der dürftigen Beweislage einigten sich Richterin und Staatsanwältin auf eine Einstellung des Verfahrens. Allerdings muss der Angeklagte trotzdem einen Strafbefehl über 1300 Euro zahlen, weil er schon einmal mit einem ähnlichen Delikt bei der Justiz aufgefallen war.

