Günzburg

vor 33 Min.

50 Jahre Action und Idylle bei der Skipper-Gilde-Schwaben

Plus Die SGS feiert heuer das 50-jährige Bestehen des Vereins. Doch nicht immer glitten die Skipper sorglos übers Wasser: Der Verein überstand so manche Krisen.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Es ist relativ windstill am südlichen Mooswaldsee, die Segelboote neben dem Holzsteg wippen nur sanft im Wasser hin und her. Normalerweise herrscht reges Treiben hier am "Südsee". Von April bis Oktober kommen die Mitglieder der Skipper-Gilde-Schwaben (SGS) hierher, um mit den eigenen Booten oder denen des Vereins zu segeln. Der Vorsitzende Günther Zimmermann sitzt wenige Tage vor der großen Jubiläumsfeier am 1. Juli auf den blauen Bänken am Clubhaus, als er durch die Chronik des 50-jährigen Vereins führt.

Am Clubhaus am Südsee treffen sich die Skipper für Regatten, Feste oder zum gemeinsamen Segeln. Foto: Nadine Ballweg

Die Geschichte der SGS beginnt in Lauingen. Der Nordschwäbische Segelclub (NSSC) baut 1963 am Faiminger See ein Segelrevier auf, später entsteht ein Stützpunkt in Langenargen am Bodensee. Wegen Streitigkeiten innerhalb des Vereins im März 1973 sehen sich einige Günzburger Mitglieder, darunter auch der Erste Vorsitzende Alarich Seidler, schließlich zum Austritt gezwungen. Schon am 5. April des gleichen Jahres gründet Seidler die Skipper-Gilde-Schwaben. "Skipper" deshalb, weil man damals sowohl Segel- als auch Motorbootfahrer willkommen hieß, erklärt Zimmermann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen