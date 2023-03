51-jähriger Türke wollte mit Scheinehe in Deutschland bleiben

Plus Ein Türke räumt ein, dass er eine Scheinehe führt. Eine hohe Geldstrafe für die Erschleichung eines Aufenthaltstitels wird vom Amtsgericht Günzburg reduziert.

Wer nicht nur als Tourist aus Ländern außerhalb der Europäischen Union nach Deutschland kommt und länger bleiben will, braucht eine Aufenthaltserlaubnis. Die bürokratischen Hürden wollte ein heute 51-Jähriger in Günzburg umgehen und täuschte eine Ehe vor. Das brachte ihm einen Strafbefehl über fast 10.000 Euro ein.