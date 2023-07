54-jährige Günzburgerin übergibt nach Schockanruf fast 50.000 Euro

Den Schock über eine vorgespielte Notlage ihres Mannes nutzten Unbekannte aus und erbeuteten viel Geld. Eine zweite Übergabe konnte verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt nach einem schweren Betrugsfall in Günzburg. Demnach erhielt am vergangenen Freitag eine 54-jährige Frau einen sogenannten Schockanruf. Die bislang unbekannten Personen, die sich vermutlich als Polizei oder Staatsanwaltschaft vorstellte, gab ihr gegenüber fälschlicherweise an, ihr Mann habe im Rahmen eines Verkehrsunfalls eine Radfahrerin tödlich verletzt und befände sich aufgrund dessen in Untersuchungshaft. Nur durch Zahlung einer Kaution könne diese abgewendet werden.

Gefordert wurden knapp 50.000 Euro. Nachdem die nichtsahnende Geschädigte zunächst Auskunft über ihren Vermögensstatus gegeben hatte, wurde sie im Anschluss aufgefordert, diverse Wertgegenstände sowie Bargeld bei einem nahegelegenen Günzburger Notariat zu hinterlegen. Auch hierbei handelt es sich um eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, denn der genannte Notar war zu keinem Zeitpunkt an dem Betrug beteiligt, sollte jedoch die Seriosität der Täterschaft untermauern. Letztendlich wurde die Geschädigte auf dem Weg zum Notar durch die Täterschaft angewiesen, die genannten Gegenstände an einen Fußgänger zu übergeben, was sie schlussendlich auch tat.

Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts Ulm hat weiteren Schaden verhindert

Im weiteren Verlauf wurde sie aufgefordert, eine mittlere fünfstellige Summe von ihrem Bankkonto abzuheben und einem weiteren Abholer vor dem Amtsgericht in Ulm auszuhändigen. Unmittelbar vor der Übergabe wurde glücklicherweise ein aufmerksamer Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts Ulm auf die nervöse Geschädigte aufmerksam, der sie daraufhin ansprach. Dadurch wurde das Telefonat, das während des gesamten Vorgangs durch die Täter am Laufen gehalten wurde, beendet und eine weitere Geldübergabe verhindert. Dennoch hat die Geschädigte einen finanziellen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich zu beklagen. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wurden 2022 fast 800 Fälle mittels der Betrugsmasche „Schockanruf“ zur Anzeige gebracht. Die meisten Fälle endeten im Versuchsstadium, in 27 davon waren die Täter allerdings erfolgreich und erbeuteten Geld- und Vermögenswerte im Gesamtwert von fast zwei Millionen Euro. In diesem Jahr wurden im Präsidiumsbereich bereits acht vollendete Fälle mit einem Vermögensschaden über 300.000 Euro angezeigt. (AZ)