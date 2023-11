Günzburg: 5500 Euro Sachschaden wegen missachteter Vorfahrt

Ein Autofahrer übersieht an der Kreuzung zum Stadtberg in Günzburg ein anderes Fahrzeug. Deshalb kommt es zur Kollision.

Am Freitagnachmittag befuhr ein Mann mit seinem Auto die Ulmer Straße in Richtung Günzburger Innenstadt. An der Kreuzung zum Stadtberg wollte er rechts einbiegen, missachtete nach Angabe der Polizei allerdings die Vorfahrt eines anderen Autofahrers; der konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird mit 5500 Euro angegeben. (AZ)