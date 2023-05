56-Jährige ohne versicherten E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs

Eine Frau fährt mit ihrem E-Scooter auf dem Fußweg entlang der Schlachthausstraße in Günzburg. Eine Polizeistreife muss schließlich die Weiterfahrt verbieten.

Am Donnerstag um die Mittagszeit ist eine 56-jährige Frau mit ihrem E-Scooter auf dem Fußweg entlang der Schlachthausstraße gefahren. Hierbei fiel einer des Weges kommenden Polizeistreife auf, dass an dem Gefährt kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Versicherungsschutz für das Fahrzeug war bereits im Februar 2022 abgelaufen, so die Beamten. Die Streife unterband die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren wegen eines Pflichtversicherungsverstoßes ein. (AZ)