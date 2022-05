Günzburg

17:51 Uhr

58-Jährige fährt Radfahrerin in Günzburg an und verletzt sie leicht

Eine 58-jährige Autofahrerin hat in Günzburg eine 58-jährige Fahrradfahrerin angefahren.

Eine 58-jährige Autofahrerin hat in Günzburg eine 58-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr die Autofahrerin am Montagmorgen von einem Parkplatz auf die Augsburger Straße ein. Dabei übersah sie die Fahrradfahrerin, die auf dem Gehweg fuhr. Radfahrerin nach Sturz leicht verletzt Daraufhin stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

