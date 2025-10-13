60 Sportabzeichen beim TSV Wasserburg

Es waren tolle Sommertage, an denen sich große und kleine Sportler und Sportlerinnen dieses Jahr wieder engagiert und erfolgreich um das Deutsche Sportabzeichen bemühten. Insgesamt konnten nun 34 mal Gold, zwölf mal Silber und zwei mal Bronze bei der Sportabzeichen-Verleihung kürzlich in der Rebayhalle Günzburg an 30 Kinder und Jugendliche sowie 18 Erwachsene überreicht werden. Zudem gab es auch 2025 an der Grund- und Mittelschule Wasserburg wieder eine Projektgruppe „Sportabzeichen“ im Juni und Juli mit 17 Grundschülern und -schülerinnen, die am letzten Schultag vor den Sommerferien noch ihre zwölf Sportabzeichen mit Siegerurkunden sowie fünf Teilnahme-Urkunden erhielten.

Alle Leichtathletik-Wertungen fanden wie üblich am Sportplatz Wasserburg sowie das 20 Kilometer Radfahren über einen bewährten Rundkurs statt. Der erforderliche Nachweis der Schwimmfertigkeit (speziell für Kinder/Jugendliche heutzutage eine große Herausforderung) konnte erfreulicherweise wieder im Waldbad Günzburg abgenommen werden, wofür sich der Verein beim Waldbad-Team nochmal herzlich bedankt. Ein besonderes Danke natürlich ebenso an alle Sportler/innen von den beiden Übungsleitern Sabine Burger und Günter Conrad.

