62-Jährige zahlt nach Betrugsanruf viel Geld an falschen Sohn

Einen vierstelligen Geldbetrag hat eine Günzburgerin an Betrüger verloren. Sie glaubte, ihr Sohn am Telefon sei in einer Notlage.

Der Mann am Smartphone muss eine täuschend ähnliche Stimme gehabt haben. Sonst hätte eine Günzburgerin wohl kaum einen vierstelligen Geldbetrag an einen falschen Sohn überwiesen. Laut Polizei erstatte eine 62-jährige Frau am Donnerstag Anzeige wegen Betruges gegen einen bisher unbekannten Täter. Bereits am Vorabend hatte sie eine Nachricht ihres vermeintlichen Sohnes auf ihr Handy erhalten. Ihr wurde mitgeteilt, dass das Handy des Sohnes defekt sei und er deswegen eine neue Nummer habe. Zudem bat der Mann um die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages. Die gutgläubige Mutter tätigte die Überweisung an den Betrüger. Beim späteren Kontakt mit ihrem richtigen Sohn erkannte sie den Trick. Das Geld war bei der Bank jedoch nicht mehr zurückzuholen. (AZ)

