69-Jähriger stirbt nach Handgreiflichkeiten in Günzburg

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung starb in Günzburg ein 69-jähriger Mann. Die Kripo hat einen beteiligten 45-Jährigen ausfindig gemacht.

Bereits am Dienstag kam es in Günzburg laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 45 und 69 Jahren. Auslöser war ein Streit im Straßenverkehr. Als der 45-Jährige seine Fahrt bereits fortgesetzt hatte, brach der 69-jährige Mann in der Nähe des Tatorts zusammen. Mehrere anwesende Personen führten Reanimationsmaßnahmen durch, die vom eintreffenden Rettungsdienst erfolglos fortgeführt wurden.

Der 69-Jährige starb nicht an den Folgen des Streits

Von den fatalen Folgen der Auseinandersetzung bekam der 45-jährige Autofahrer nichts mit. Über ihn war bis auf die Beschreibung des Autos mit einem fragmentarischen Kennzeichenhinweis und einer oberflächlichen Personenbeschreibung zunächst nichts bekannt. Da ein Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung und dem Zusammenbruch nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge der Kriminalpolizei Neu-Ulm übertragen. Diese konnte den 45-jährigen Mann nach umfangreichen Ermittlungen, auch mit Unterstützung von Kräften aus Baden-Württemberg, am Donnerstag ausfindig machen und zum Sachverhalt befragen. Eine am Mittwoch durchgeführte Obduktion kam zu dem Ergebnis, dass der 69-Jährige nicht aufgrund von Gewalteinwirkung verstorben ist. (AZ)