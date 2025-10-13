70 Jahre ehrenamtliches Engagement im THW

Eine außergewöhnliche Ehrung für ein außergewöhnliches Engagement: Adolf Vogt wurde für seine 70-jährige Zugehörigkeit zum Technischen Hilfswerk (THW) im Ortsverband Günzburg ausgezeichnet. Seit sieben Jahrzehnten ist er eng mit dem THW verbunden, hat als aktiver Helfer über Jahrzehnte hinweg unermüdlichen Einsatz gezeigt und auch nach seiner Zeit als aktive Einsatzkraft nie die Verbindung zum THW verloren. Gemeinsam mit seinen damaligen Kameraden kümmerte er sich über viele Jahre hinweg als „stilles Heinzelmännchen“ um die Belange des Ortsverbands, reparierte defekte Gerätschaften und dient bis heute als Bindeglied zwischen den aktiven Helfern und den „Alt- und Ehrenhelfern“. Nicht umsonst bezeichnete der Ortsbeauftragte Karlheinz Roßner ihn im Rahmen seiner Ehrung als „Zugführer der Althelfer“.

Adolf Vogt trat im November 1955 dem THW Günzburg bei und übernahm in seiner THW-Laufbahn zahlreiche wichtige Funktionen – unter anderem als Gruppenführer und Zugführer. Mit seiner offenen Art, seiner fachlichen Kompetenz und Führungsstärke prägte er Generationen von Helfern. Er absolvierte zahlreiche regionale wie überregionale Einsätze, darunter diverse Großschadenslagen, Hochwasser-Einsätze und technische Hilfeleistungen. In unzähligen Übungen und Ausbildungen gab er sein Wissen und seine Erfahrungen weiter.

Bei der feierlichen Ehrung würdigten Vertreter des THW und langjährige Weggefährten seine Verdienste. „70 Jahre aktiver Dienst – das ist nicht nur außergewöhnlich, das ist beispielhaft“, so der Ortsbeauftragte Karlheinz Roßner in seiner Ansprache. Adolf Vogt war immer da, wenn er gebraucht wurde. Die Tatsache, dass er bereits drei Jahre nach der Gründung des THW Günzburg dem Ortsverband beitrat und bis heute mehrmals im Jahr den Weg in „sein THW“ findet, ist wirklich einzigartig und beeindruckend. Adolf Vogt widmete sein Leben dem THW und ist ein herausragendes Vorbild für ehrenamtliches Engagement.

