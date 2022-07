70 Jugendliche absolvieren die Maria-Theresia-Schule Günzburg

Sie haben es endlich geschafft: Für 70 Schülerinnen und Schüler der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.

Geschafft! Die Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg hat 70 Schülerinnen und Schüler in einen neuen Lebensabschnitt entlassen. In den vom Schulchor unter Leitung von Christine Lerch und Ingrid Faul musikalisch umrahmten Veranstaltungen konnte das Schulleitungsteam um Ralf Klügl und Simone Kittner-Staib zusammen mit den Klassenlehrkräften Manuel Ziegler (9 a), Stefanie Gansler (9 bG), Simone Kittner-Staib (9 cP) und Marieluise Ruf (10 aMG) insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler ins „wahre Leben“ entlassen. Durch ihre emotionalen Abschlussreden trugen die Jugendlichen einen wichtigen Teil zu den feierlichen Veranstaltungen bei.

Der Elternbeirat und die VR-Bank Donau-Mindel ehrten die Schulbesten der Regelklasse, Kacper Rzeszowski (1,5), Selina Bauer (1,7) und Marcus Ghelbet (1,8), für ihre guten Leistungen ebenso wie die besten M-Schüler Amelie Titze, Marvin Bertsch (beide 1,67) und Finn Kretschmar (1,7). Auch die Klassenbeste der Praxisklasse, Arbenita Zeneli (2,2), sowie die besten Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Projektprüfung erhielten Geldpreise.

Auszeichnung der besten Absolventen der 10. Jahrgangsstufe an der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg: (von links) Schulleiter Ralf Klügl, Elternbeirätin Ines Karlinger, Klassenleiterin Marieluise Ruf, Marvin Bertsch, Amelie Titze und Finn Kretschmar, Stadtrat Stefan Baisch, Elternbeirätin Daniela Schorer und stellvertretende Schulleiterin Simone Kittner-Staib Foto: Sebastian Malecha

Zusätzlich zu den Auszeichnungen des Elternbeirates und VR-Bank Donau-Mindel wurden an Amelie Titze, Marvin Bertsch (beide Klasse 10 aMG) und Kacper Rzeszowski (Klasse 9a) der Maria-Theresia-Taler der Stadt Günzburg für ihre hervorragenden Leistungen verliehen.

Das sind die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen

Klasse 9 a: Sara Agic, Melis Aktürk, Kevin Baur, Sevimgül Celepci, Alan Celik, Justin Fritz, Melissa Gül, Milica Kerti, Saphira Köllges, Jessica Kuhn, Esmanur Kültür, Stervan Mahmud-Hamed, Aaron Megele, Forozan Mohammadi, Ajlin Morina, Lendrit Morina, Rea Novak, Arlind Percuku und Kacper Rzeszowski.

Klasse 9 bG: Timothy Adolf, Selina Bauer, Romina Briegel, Tamara Briegel, Dzehverovic Emina, Simon Fahrenschon, Endrit Gajtani, Marcus Ghelbet, Harangus Antonio, Marios Laskari, Margherita Marulli, Ziad Mohammad, Larissa Müller, Renas Palamut, Fynn Pilz, Sophia Schiehel, Leon Schrecker, Philipp Schrecker, Tugba Tamgüc, Matija Vracaric, Mia Vrecic und Celina Winter.

Klasse 9 cP: Umut Arayan, Julian Schmid, Besian Shala, Gökdeniz Simsek, Anna Zahrebelnikova und Arbenita Zeneli.

Klasse 10 aMG: Aybike Albay, Amir Bataev, Nicolas Bechthold, Marvin Bertsch, Cenk Cavusoglu, Christian Deutsch, Sandra Fejzic, Martina Fronea, Samantha Gutmann, Leon Jashari, Eren Kasikci, Selina Knopp, Jeanette Kolenda, Finn Kretschmar, Matthias Lehmann, Erik Leibel, Lara Ljubicic, Aneta Maliqi, Amelie Schmid, Nolan Spahia, Valeria Telpiz, Amelie Titze und Türker Zencir. (AZ)