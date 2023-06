Günzburg

72-Jähriger wird Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

In einen Einkaufswagen gehören keine Wertgegenstände. Darauf weist die Polizei anlässlich eines Diebstahls am Wochenende in Günzburg hin.

Eine 72-Jährige war am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr in einem Discounter in der Violastraße in Günzburg einkaufen. Dabei stellte die Frau ihre Handtasche im Einkaufswagen ab.

Ein Unbekannter nutzte einen unbeobachteten Moment und entwendete die Handtasche, in der sich auch die Geldbörse der Geschädigten befand. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizeibericht insgesamt auf ungefähr 350 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Günzburg unter der Nummer 08221/919-0 anzurufen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände während des Einkaufs niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abzustellen. Stattdessen sollten diese eng an der eigenen Person getragen werden, um einem möglichen Diebstahl vorzubeugen. (AZ)

