77-Jähriger täuscht Unfallflucht vor

Am Mittwoch ist ein 77-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Günzburg erschienen, um eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil anzuzeigen. Wie die Polizei mitteilt, fielen den aufnehmenden Beamten jedoch Ungereimtheiten im Schadensbild am Fahrzeug auf, die nicht mit dem geschilderten Unfallgeschehen in Einklang zu bringen waren.

Am Ende räumte der 77-Jährige ein, den Schaden an seinem Fahrzeug selbst verursacht zu haben. Er sieht daher einem Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat entgegen. (AZ)