80-Jährige schläft auf Sofa ein: Brennende Zigarette löst Brand aus

Die Frau war wohl betrunken in ihrer Wohnung in Günzburg eingeschlafen. Ein Nachbar kann den Brand löschen. Die 80-Jährige wird schwer verletzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine Zigarette einen Brand in einer Wohnung in der Parkstraße in Günzburg ausgelöst. Die 80-jährige Bewohnerin schlief laut Polizei wohl betrunken mit der brennenden Zigarette in der Hand auf dem Sofa ein. Dadurch entzündeten sich ein Kissen und eine Decke. Die 80-Jährige schaffte es, aus der Wohnung zu flüchten und einen Nachbarn zu verständigen.

Nach Brand: 80-Jährige muss ins Krankenhaus gebracht werden

Dieser konnte durch schnelles Eingreifen den Brand löschen und so ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile der Wohnung verhindern. Die 80-Jährige wurde der Polizei zufolge durch den Brand schwer an Armen und Beinen verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)