80 Teams karteln, würfeln und spielen beim Günzburger Spieletag

Plus Der Andrang im Forum am Hofgarten beim Günzburger Spieletag ist riesig. Familien mit Kindern nutzen die Chance, sich aus mehr als 900 Spielen zu bedienen.

Günzburg spielte, würfelte, legte und zog so begeistert, dass zwei Stunden nach Beginn des 19. Spieletags im Günzburger Forum am Hofgarten zusätzliche Tische aufgebaut werden mussten. Der Spieletag, ein Kooperationsprojekt der Kommunalen Jugendarbeit, der Hutter-Trade und der Volkshochschule, der nach langer Corona-Pause wieder stattfand, war ein voller Erfolg. 80 Teams hatten sich bis um 15 Uhr angemeldet und ihren Obolus für das Spielvergnügen bezahlt. Jedes Team bekam eine Nummer, egal ob es aus zwei oder sechs Personen bestand, und konnte sich mittels dieser Nummer aus mehr als 900 Spielen eines oder mehrere aussuchen. Bis 18 Uhr war Zeit für Spieleklassiker und Neuerscheinungen.