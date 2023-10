82-Jähriger fährt mit dem Auto gegen eine Ampel und flüchtet

Ein Senior macht sich nach einem Unfall aus dem Staub. Ein weiterer Unfall unter Radfahrern und ein Diebstahl beschäftigen zudem die Günzburger Polizei.

Obwohl es am Dienstagvormittag in der Augsburger Straße in Günzburg gekracht hatte, setzte ein 82-jähriger Mann seine Fahrt nach einem Unfall unmittelbar fort, ohne sich zu kümmern. Der 82-Jährige fuhr gegen die Ampel des Fußgängerüberweges Höhe der Hausnummer 50. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein aufmerksamer Mitbürger den Zusammenstoß beobachtet und der Polizei in Günzburg gemeldet. Der Unfallverursacher hingegen hielt eine Meldung an die Polizei nicht für erforderlich. Vielmehr suchte er eine Autowerkstatt auf und wollte seinen im Frontbereich beschädigten Opel Agila dort zur Reparatur anmelden.

Elfjähriger Radler schneidet Kurve und verursacht Unfall

Ein elfjähriger Fahrradfahrer aus Günzburg schnitt beim Linksabbiegen in den Straßen "Hinter den Gärten" und "Am Denzinger Bach" die Kurve. Wie die Polizei mitteilte, kam es zur Kollision mit einem 67-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Auch wurde der Vorderreifen verbogen. Der Schüler blieb unverletzt.

Padlec der Marke Cube in Günzburg gestohlen

Aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Egelseegasse in Günzburg wurde im Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagmorgen ein Pedelec der Marke Cube gestohlen. Hierzu wurde die Tür des Kellerabteils aufgebrochen. Das Zweirad ist vom Typ Reaction Hybrid Pro 500 in der Farbe Grün. Sofern Anwohner der Wohnanlage um die Hausnummer 12 sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Täter oder zum Verbleib des Rades geben können, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 gebeten. (AZ)