83-Jähriger verwechselt Brems- und Gaspedal

Der Rentner kommt in Günzburg von der Fahrbahn ab und fährt durch eine Hecke durch. In einem Garten kommt er zum Stehen.

Am Samstag um 14.45 Uhr war ein 83-jähriger Autofahrer auf der Augsburger Straße in Günzburg stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Parkstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Während des Abbiegens verwechselte der Mann eigenen Angaben zur Folge die Bremse mit dem Gaspedal.

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro

Er kam laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den Gehweg und fuhr durch eine angrenzende Hecke. Der 83-Jährige kam mit seinem Wagen in dem angrenzenden Grundstück im Garten zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (AZ)