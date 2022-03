Günzburg

12:00 Uhr

Schaltjahr-Geburtstag: Jubiläum zum 90. musste einen Tag verschoben werden

Heinrich Güntner ist in einem Schaltjahr geboren. Weil es heuer keinen 29. Februar gab, feierte der Günzburger seinen 90. Geburtstag am 1. März.

Von Peter Wieser

„Der Tag ist heuer ausgefallen“, sagt Heinrich Güntner und lacht. Und im nächsten Jahr werde es nicht anders sein. Seinen 90. Geburtstag habe er eben am 1. März gefeiert. 2024 ist wieder ein Schaltjahr und dann gibt es auch wieder einen 29. Februar.

