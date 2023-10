93-Jähriger verwechselt Gas- und Bremspedal: Frau an Tankstelle verletzt

Der Autofahrer soll Gas gegeben haben und gegen einen Renault gefahren sein. Die Fahrerin, die gerade tankte, wurde verletzt. Auch die Zapfsäule ist beschädigt.

Beim Herausfahren aus der Tankstelle, die sich auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße befindet, hat ein 93-jähriger Autofahrer das Gas- und Bremspedal seines Pkw Mercedes verwechselt. Das berichtet die Polizei in ihren Pressemeldungen. Dadurch soll der Mann gegen einen Renault gefahren sein, dessen Fahrerin just in dem Moment ihr Fahrzeug betankte. Hierdurch wurde auch die Frau erwischt, die sich laut Bericht leichte Verletzungen am Arm und am Knie zuzog. Der Renault wurde anschließend auf ein weiteres Auto geschoben, zudem prallte der Mercedes gegen die Zapfsäule. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. (AZ)