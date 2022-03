A8 bei Günzburg: Betrunkener Autofahrer will in die Slowakei

Die Polizei kontrolliert auf der A8 bei Günzburg einen Autofahrer. Etliche Bierflaschen liegen in dessen Fußraum. Der Alkotest bestätigt die Vermutung der Polizei.

Gerade war ein 51-jähriger Slowake aufgebrochen, um über das Wochenende in die alte Heimat zu fahren, doch er kam nicht weit. Er war am Freitagnachmittag an seiner Wohnung im Landkreis Neu-Ulm gestartet und wollte die etwa 700 Kilometer schnell hinter sich bringen. Allerdings wurde er bereits an der Anschlussstelle Günzburg von einer Streife der dortigen Autobahnpolizei für eine routinemäßige Verkehrskontrolle angehalten. Das Auto war voller Mitbringsel und Andenken, jedoch entdeckten die Beamten auch etliche leere Bierflaschen im Fußraum.

Rund zwei Promille Alkohol in Blut von Autofahrer bei Günzburg

Als den Beamten dann trotz FFP2-Maske Alkoholgeruch in die Nase stieg, endete die Fahrt nach einer Blutentnahme im Günzburger Krankenhaus. Der Fahrer hatte zuvor beim Alkoholtest einen Wert von um die zwei Promille erreicht. Seine Reise setzte er im Anschluss zwar fort, allerdings mit dem Zug und ohne Führerschein und Autoschlüssel. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Wenn sich der Alkoholwert in der Blutprobe nur annähernd bestätigt, wird die Staatsanwaltschaft die Fahrerlaubnis für geraume Zeit einziehen und eine ordentliche Geldstrafe verhängen. (AZ)