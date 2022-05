A8 bei Günzburg: Mann will vier Syrer nach Stuttgart schleusen

Ein 61-Jähriger wird an der A8 von der Polizei kontrolliert: Er schleuste vier Syrer in Richtung Stuttgart. Die Geschleusten hatten eine zweimonatige Flucht hinter sich.

Am Montagnachmittag haben Beamte der Autobahnpolizeistation Günzburg unweit der Anschlussstelle Günzburg eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt, nachdem das Fahrzeug zuvor auf der A8 in Richtung Stuttgart gefahren war. Hinter dem Steuer saß laut Angaben der Polizei ein 61-jähriger Syrer, der in dem Kleinwagen vier weitere Personen transportierte. Aufgrund der Gesamtumstände und der Tatsache, dass bis auf den Fahrer von keinem der Insassen Personaldokumente vorgelegt werden konnten, entwickelte sich für die Beamten der Verdacht einer illegalen Schleusung.

Die Kripo Neu-Ulm ermittelt jetzt wegen der Schleusung

Wegen dieses Verdachtes führte die Polizei kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch und die Vermutung bestätigte sich. Während der ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Fahrer die vier syrischen Staatsangehörigen aus Österreich abholte und nach Stuttgart fahren sollte. Hinter den Geschleusten lag eine über zweimonatige Flucht. Während die Beamten die vier Geschleusten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen und einem Ankerzentrum zuführten, stellte sich die Lage bei dem Schleuser anders dar. Ihm erklärten sie die vorläufige Festnahme und führten ihn am darauffolgenden Tag beim Amtsgericht Memmingen einem Ermittlungsrichter vor.

Hier stellte der Richter aufgrund diverser sozialer Verankerungen des 61-jährigen Mannes keine Haftgründe fest, weshalb er vor Ort ebenfalls entlassen wurde. Zu den Hintergründen und Umständen der Tat sind umfangreiche Ermittlungen erforderlich, die von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt werden. (AZ)