A8: Die Autobahn-Anschlussstelle Günzburg wird im Mai gesperrt

Wegen Bauarbeiten muss die Anschlussstelle Günzburg an der A8 im Mai für einige Tage gesperrt werden. Für die beiden Fahrtrichtungen gibt es unterschiedliche Zeiten.

An der Anschlussstelle Günzburg müssen Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke durchgeführt werden. Die Autobahn-Betreibergesellschaft Pansuevia und das Staatliche Bauamt Krumbach erneuern den Asphalt im Bereich der Rampen und der B16. Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wird die Maßnahme in einer 24-Stunden-Baustelle ausgeführt. Dabei stehen folgende Arbeiten in diesem Bereich an: Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an der Asphaltdecke und Asphaltbinderschicht, die Wiederherstellung der Bankette sowie Markierungsarbeiten.

In Richtung München ist die A8-Anschlussstelle vom 8. bis 12. Mai gesperrt

Die Bauarbeiten werden nach Fahrtrichtung getrennt ausgeführt. Die Sperrung der Anschlussstelle (Aus- und Einfahrt) in Fahrtrichtung München beginnt am Sonntag, 8. Mai, und dauert voraussichtlich bis Donnerstag, 12. Mai. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung München von der A8 abfahren möchten, werden an der Anschlussstelle Leipheim bereits abgeleitet und werden dort über die Bedarfsumleitung U37 nach Günzburg geführt. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung München auf die A8 auffahren möchten, folgen der beschilderten Bedarfsumleitung U39 und fahren an der Anschlussstelle Burgau auf die Autobahn.

In Fahrtrichtung Stuttgart ist vom 15. bis 19. Mai gesperrt

Die Sperrung der Anschlussstelle (Aus- und Einfahrt) in Fahrtrichtung Stuttgart gilt ab Sonntag, 15. Mai, und dauert bis Donnerstag, 19. Mai. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart von der A8 abfahren möchten, werden an der Anschlussstelle Leipheim abgeleitet und von dort über die Bedarfsumleitung U37 nach Günzburg geführt. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Autobahn fahren möchten, folgen der beschilderten Bedarfsumleitung U66 und fahren in Leipheim auf die A8 auf.

Im Bereich der B16 wird der Verkehr an den Sperrtagen auf die westliche Fahrbahn umgelegt und an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Pansuevia weist darauf hin, dass arbeits- und baustofftechnisch bedingte Arbeitspausen (Auskühlen des Asphaltes oder Erhärten von Markierungen) für die vorgesehenen Arbeiten erforderlich werden, an denen nicht sichtbar vor Ort gearbeitet werden kann. Die Betreibergesellschaft dankt allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis für diese notwendige Maßnahme. (AZ)